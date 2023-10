Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonoma aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, in calitate de beneficiar al fondurilor europene, a finalizat proiectul “Cale de rulare paralela cu pista” – cod SMIS 2014+ 125198, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala…

- Andreea Banica e casatorita cu Lucian Mitrea, alaturi de care are doi copii, pe Sofia și pe Noah. Fiica ei a fost in centrul atenției acum, despre ea a facut vedeta dezvaluiri neașteptate. Dupa o lunga așteptare, Andreea Banica și-au deschis vara aceasta hotelul din Eforie. Au investit milioane de lei,…

- Andreea Marin și Violeta au fost prezente pe aceeași scena la Gala Performanței și Excelenței. Cele doua nu doar ca au atras toate privirile, dar au facut și declarații exclusive despre relația lor, dar și despre cum se vad una pe alta.

- Parchetul European il pune sub acuzare pe Dorin Șerdean, fostul președinte al clubului Dinamo București, pentru frauda. Parchetul European (EPPO) din București a trimis un dosar penal Tribunalului București, in care un fost președinte al clubului de fotbal Dinamo București, Dorin Șerdean, a fost inculpat…

- Cum arata hotelul pe care Andreea Banica il are pe litoral In anul 2020, in plina pandemie, Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea, au inceput construcția unui hotel la mare. Acesta este amplasat pe faleza, in stațiunea Eforie Nord. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Atmosphere…

- Anunt deschidere etapa de implementare proiect POC 4.1.1, CIFIN ADVISING SRL Titlu proiectului: „CREȘTEREA CAPACITAȚII DE REZILIENȚA LA CIFIN ADVISING SRL” Numele Beneficiarului: CIFIN ADVISING SRL. Obiectivul general proiectului: este reprezentat de atenuarea impactului economic și social al pandemiei…