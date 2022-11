Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cinci zile de marturii, inclusiv trei ore de audiere a lui Elon Musk, un judecator din Delaware va decide acum daca pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari al lui Musk de la Tesla Inc. a fost justificat de creșterea exploziva a companiei sau a fost subminat de un proces defectuos, scrie Reuters.

- Marți, 8 noiembrie 2022, la ultimul termen, președinta completului de la Curtea de Apel a spus ca estimeaza sa se pronunțe pe 5 ianuarie 2023 . La ultimul termen al dosarului Hexi Pharma, inainte de a ajunge la o sentința finala, avocații directorului general Flori Dinu, ai directorului de producție…

- Procesul aurului de la Rosia Montana: Dosarul in care se cer daune de 4.7 miliarde de euro a ajuns in ultima faza de judecata Procesul aurului de la Rosia Montana: Dosarul in care se cer daune de 4.7 miliarde de euro a ajuns in ultima faza de judecata In perioada septembrie – octombrie 2022, la dosar…

- Procesul dintre compania miniera privata Gabriel Resources și Statul Roman pentru proiectul minier de la Roșia Montana, Alba, a ajuns in ultima faza de judecata. Compania canadiana cere daune de 4,7 miliarde de dolari.

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, acuza conducerea Parchetului General ca ține in continuare deschis dosarul deschis de SIIJ impotriva sa, „in mod nelegal”, deși ar exista trei hotarari ale Inaltei Curți care stabilesc ca dosarul trebuie inchis. Fii la curent cu cele mai noi…

- Procurorii militari au audiat si romani din Kiev in dosarul deschis in luna iulie privind razboiul din Ucraina. Parchetul Militar din Romania s-a autosesizat acum doua luni privind infractiuni contra umanitatii si a deschis un dosar penal privind invazia rusa in Ucraina si impactul asupra ucrainenilor…

- Mircea Draghici a fost condamnat astazi de Tribunalul București la inchisoare intr-un dosar penal in care DNA l-a incriminat pentru cheltuirea frauduloasa (pentru vacanțe in destinații turistice exotice) a banilor primiți de PSD ca subvenție de la stat (peste 550.522 de lei). In luna iunie, Mircea Draghici…