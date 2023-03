Stiri pe aceeasi tema

- Shakira se afla, in prezent, in New York, acolo unde se bucura de compania unor prieteni dragi, alaturi de care pare sa se distreze pe cinste. Recent, faimoasa artista a fost fotografiata la un eveniment sportiv alaturi de unul dintre colegii sai din cadrul show-ului The Voice. Oare se infiripa ceva…

- Oana Roman și Marius Elisei nu contenesc sa-și arunce replici dure in spațiul public, astfel ca, recent, aceștia au avut un schimb de mesaje care pe mulți dintre romani i-a ingrozit. Se știe de multa vreme ca cei doi nu iși mai gasesc liniștea sub același acoperiș, insa reproșurile pe care au ajuns…

- Bianca Adam este un vlogger de succes, insa fanii au cunoscut-o mai bine in show-ul America Express, unde a pornit in aventura vieții ei. Puțina lume știe ca Bianca s-a iubit cu un barbat celebru din showbiz-ul romanesc, care a avut o relație și cu Elena Chiriac.

- Proaspat intoarsa de la America Express, unde a trait timp de doua luni de zile in lipsuri, Andreea Balan face sacrificii pentru a fi mereu aranjata. Concurenta de la Antena 1 uimește cu fiecare apariție. Temperaturile scazute nu o impiedica pe frumoasa blondina sa poarte ținute indraznețe. Cum au surprins-o…

- Vica Blochina, fosta amanta a lui Victor Pițurca, a fost mulți ani balerina la clubul Melody din București. Puțini știu ca la vremea respectiva, concurenta de la Survivor Romania era curtata de barbați potenți financiar și ducea o viața luxoasa. Concurenta de la Survivor Romania 2023 care s-a iubit…

- Andreea Balan a inceput anul 2023 cu un vibe bun, artista fiind impresionata de experiența traita in India, unde a avut parte de intalnirea speciala cu Sadhguru, ale carui sfaturi le asculta de ceva vreme și care au ajutat-o sa iși schimbe viața in bine. In interviul exclusiv, acordat pentru Playtech…

- Simona Halep a avut un an foarte greu, dupa ce a fost in prim-plan in scandalul de dopaj și a divorțat de barbatul cu care credea ca iși va face o familie. Aceasta a șters totul cu buretele și a incercat sa se distreze in Noaptea dintre ani. Sportiva i-a surprins pe fani cu o […] The post Dorinta Simonei…