Episodul 41 din America Express - Drumul Aurului, din data de 26 martie 2023. In timp ce trupa Andre citea indiciul de pe geamandura, Nelu Cortea și Catalin Bordea s-au apropiat destul de mult de barca rivalelor. Acesta a fost momentul in care Andreea Balan a avut parte de o accidentare. In goana lor de-a gasi mangrovele, baieții au intrat cu canoea in cea in care inca se afla Andreea Balan.