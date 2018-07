Andreea Antonescu, lecție de viață învățată de la tatăl său Andreea Antonescu a fost invitata in platoul emisiunii Vorbește lumea de la Pro Tv unde a vorbit despre perioada copilariei sale, dar și despre trupa Andre. Andreea Antonescu a povestit ca inițial nici nu a fost vorba in familia ei despre muzica, ci altele erau preferințele parinților in privința carierei: „La noi in familie se știa ca trebuie sa ajung doctor sau inginer, sa duc tradiția mai departe. Muzica era subiect interzis, tata nu era de acord ca eu sa fiu artista, dar tot el nu a mai putut fi oprit. Mama ma fura de la școala și ma ducea la concursuri și festivaluri de muzica. Momentele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

