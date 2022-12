Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ministrul de Interne Lucian Bode i-a scris omologului sau austriac, Gerhard Karner in semn de protest fața de votul negativ dat aderarii Romaniei la Schengen, PSD a cumparat a cumparat spațiu in celebrul cotidian austriac „Die Presse” și a publicat o scrisoare a președintelui PSD, Marcel Ciolacu,…

- PSD a cumparat spațiu in celebrul cotidian austriac Die Presse și au publicat o scrisoare a președintelui PSD, Marcel Ciolacu, catre cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Ciolacu ii transmite cancelarului ca decizia de a vota impotriva Romaniei afecteaza 19 milioane de romani și il cheama in țara noastra…

- Liderul Partidului Popular European Manfred Weber afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, ca Romania apartine spatiului Schengen si ca, in calitate de presedinte al Grupului PPE si al partidului, este de datoria sa sa lucreze pentru aderarea la Schengen pentru Romania si Bulgaria. "Pentru a realiza…

- Cancelarul austriac Karl Nehammaer a ieșit, sambata, cu o noua declaratie in care explica de ce Viena s-a opus aderarii Romaniei si Bulgariei la spațiul de libera circulație Schengen, dupa ce veto-ul exprimat de guvernul sau a starnit o serie de critici si neintelegeri la nivel international, scrie…

- Manfred Weber, liderul PPE, vorbește intr-un interviu pentru ziarul austriac „Die Presse” despre veto-ul Austriei la Schengen și lipsa protecției frontierelor externe. Daca acum trei zile Weber condamna Austria pentru ca blocheaza aderarea Romaniei la Schengen, liderul PPE s-a razgandit și susține…

- Senatorul PSD Florian Bodog, fost ministru, propune miercuri, pe Facebook, boicotarea economica a Austriei daca Viena va bloca aderarea Romaniei la Schengen, social-democratul ilustrand postarea cu o imaginea despre execuția lui Horea, Cloșca și Crișan. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Extinderea spațiului Schengen nu este ca un comerț cu animale. Ar trebui sa știe acest lucru și guvernul austriac, scrie publicația austriaca Die Presse, citata de Rador. Extinderea spațiului Schengen constituie dupa iulie 2022 una din prioritațile președinției cehe a Consiliului Europei. Inca din luna…

Obiectie. Un "veto" impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen pune in pericol buna reputatie a Austriei in Europa de Est.