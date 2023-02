Andrea Compagno risca sa rateze derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, din etapa a 26-a din Liga 1. Atacantul italian al vicecampioanei a incasat o lovitura in genunchi in timpul antrenamentului de vineri și are șanse mici sa joace in duelul de pe Arena Naționala. Vestea a fost oferita chiar de Mihai Stoica. Managerul general de […] The post Andrea Compagno risca sa rateze derby-ul FCSB – Universitatea Craiova! Mihai Stoica a facut anunțul: „Sunt șanse mici sa joace!” appeared first on Antena Sport .