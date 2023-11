Stiri pe aceeasi tema

- La 46 de ani, fara echipa din 2021, Andre Villas-Boas vrea sa candideze la președinția lui FC Porto pentru a-l detrona pe Jorge Pinto da Costa, 86 de ani, care conduce clubul de 42 de ani! Antrenorul și apropiații sai au fost supuși unui asediu in ultima saptamana. Mai ales in noaptea de marți spre…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Dipșa. Pompierii au fost nevoiți sa taie plafonul mașinii pentru a salva victimele. Pompierii militari au intervenit in aceasta dimineața la un accident produs in localitatea Dipșa. „La locul accidentului, echipajele au gasit…

- Gil Vicente – Casa Pia 2-0. Meciul a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul din aceasta seara a contat pentru etapa cu numarul 7 a sezonului din Liga Portugal. Inainte de acest meci, gazdele veneau dupa eșecul din deplasare cu FC Porto. Gil Vicente a pierdut duelul respectiv cu scorul de 1-2. De cealalta…

- Vicecampionul mondial Cristian Tranulea, antrenor la sectia de natatie a clubului Axiopolis Cernavoda, a implinit 23 de ani. Constanteanul Cristian Tranulea, sportiv de mare performanta si antrenor la sectia de inot a clubului Axiopolis Cernavoda, a implinit 23 de ani si a avut parte de o placuta surpriza…

- UPDATE Printre cei patru raniți transportați la spital se afla și un copil. Reprezentanții celei mai mari unitați medicale din județ au venit cu precizari referitoare la starea victimelor accidentului. ,,In urma accidentului rutier produs in localitatea Galbinași, la U.P.U.-SMURD au fost transportate…

- Elias Charalambous a avut doar cuvinte de lauda pentru Darius Olaru, dupa ce FCSB a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 3-0. Antrenorul cipriot al ros-albastrilor s-a declarat foarte bucuros de victoria obtinuta de echipa sa, in duelul cu olteni. FCSB va ramane pe primul loc in Liga 1 si…

- Accident rutier produs in municipiul Pitești, in zona liceului Odobescu, in care sunt implicate doua autoturisme. Citește și Ajutoare de urgența de la Guvern de peste 1,2 milioane lei pentru sprijinirea a 306 familii și persoane singure Intervin pompierii cu o autospeciala și o ambulanța SMURD de prim…

- Focarul de legioneloza identificat la Rzeszow, in sud-estul Poloniei, a mai facut o victima, ridicand bilantul la cinci morti, toti in varsta, au anuntat joi autoritatile locale, care incearca sa stabileasca sursa contaminarii, informeaza AFP. Cea de-a cincea victima, o femeie in varsta de 79 de ani,…