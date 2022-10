Andrè Rieu vine iar la Cluj. De când vă puteți lua bilete la megaconcert Andre Rieu vine iar la Cluj, pentru un megaconcert. Celebrul violonist și compozitor care a facut muzica clasica accesibila milioanelor de oameni din intreaga lume și a transformat valsul intr-o senzație internaționala, revine la Cluj in cadrul turneului mondial al anului 2023. Alaturi de orchestra sa, maestrul Andre Rieu va urca pe scena BT-Arena din Cluj-Napoca, pe 3 martie 2023, iar concertul grandios va fi cu siguranța unul dintre cele mai importante evenimente concertistice ale anului 2023 din Romania. Biletele vor fi puse in vanzare marți, 1 noiembrie 2022, incepand cu ora 11:00 și vor fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

