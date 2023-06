Stiri pe aceeasi tema

- CHIN ȘI SUFERINȚA… O adolescenta de 17 ani a trecut prin momente cumplite dupa ce, timp de trei saptamani, a umblat pe la mai mulți medici, care nu au reușit sa descopere afecțiunea de care sufera. Andrada Ișfan avea dureri abdominale și stari de rau iar, intr-un final, a fost diagnosticata cu apendicita…

- Eleva, care este in clasa a XI-a la Liceul „Petru Rareș„ din Barlad, se afla in prezent la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, unde a fost trimisa de urgența de la spitalul barladean, insa are nevoie disperata de sange.Chiar in aceste clipe ea se afla in operație, iar mama…

- CUMPLIT ȘI NEPROFESIONIST!… O tanara in varsta de 17 ani din comuna Banca, Andrada Ișfan a fost diagnosticata de medicii barladeni greșit timp de trei saptamani, cu apendicita. Mai mult decat atat, s-a ajuns in stadiul in care a fost operata de apendicita, deși nu era nevoie! Eleva, care este in clasa…

- Doua fete de 11 ani au fost calcate de o masina, joi seara, 25 mai, in timp ce se jucau pe iarba, la marginea unui drum din satul Domnița. Una dintre copile a decedat la spital, iar cealalta ramane internata in stare grava, in urma impactului, potrivit site-ului local Ziarul de Iași.Potrivit Politiei,…

- CAMPANIE UMANITARA… Jandarmii vasluieni s-au alaturat campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața!”. In luna aprilie, Jandarmeria Romana, in parteneriat cu Patriarhia Romana, desfașoara campania „Doneaza sange! Salveaza o viața!”. Astfel, in aceasta perioada, 20 de jandarmi vasluieni s-au prezentat la…

- Execuție in stil mafiot. Un barbat in varsta de 73 de ani a murit in chinuri groaznice pe un pat din Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași, dupa ce a fost incendiat chiar in casa lui. Totul avea sa se petreaca in județul Neamț Un barbat in varsta de 73 de ani a murit in chinuri […] Articolul Execuție…

- DE ZIUA POLITIEI ROMANE…. Pentru ca nevoia de sange este permanenta, pe 21 martie a.c., 20 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Vaslui, din municipiul Barlad, unde au donat sange pentru cei aflati in nevoie. Gestul politistilor…

- DE ZIUA POLIȚIEI ROMANE… Pentru ca nevoia de sange este permanenta, in aceasta dimineața, 21 martie a.c., 20 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Vaslui, din municipiul Barlad, unde au donat sange pentru cei aflați in nevoie.…