- Din moment in moment, Andra Trandaș se pregatește sa aduca pe lume primul ei copil. Fosta prezentatoare de la Antena Stars trebuie sa nașca in urmatoarele zile și a marturisit ca are emoții, dar se bucura ca nu a avut o sarcina cu probleme. Viitoarea mamica a dezvaluit și cum se va numi fetița ei.

- Laurențiu Reghecampf va fi tata pentru a treia oara! Iubita celebrului antrenor este insarcinata in patru luni. Antrenorul de fotbal a depus deja actele de divorț, in ceea ce privește casnicia cu Anamaria Prodan, așa cum chiar el a marturisit. Mai mult decat atat, se zvonește ca antrenorul va deveni,…

- In luna septembrie familia actorului Denis Ștefan s-a marit, asta deoarece atunci Cristina, soția acestuia, a nascut cel de-al doilea copil, o fetița. Mulți se intreaba cand va avea loc botezul, iar tanara le-a raspuns urmaritorilor de pe Instagram.

- In urma cu cateva zile, Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a nascut o fetița . S-a bucurat enorm cand al doilea copil al ei a venit pe lume, insa acum, intr-o postare pe Instagram, a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Fosta dansatoare nu a reușit sa se recupereze la cinci zile…

- Dupa aproape șapte ani de relație, Laura Dinca și Cristian Boureanu au ales sa se desparta și sa iși continue viețile pe drumuri total diferite, deși se vedeau impreuna pana la adanci batraneți. Cei doi aveau și planuri mari de viitor, planuri care au fost spulberate, in urma acestei decizii. Ei bine,…

- Mare bucurie in familia fostei prezentatoare TV, Andra Trandaș! A incercat pe cat posibil sa iși țina ascunsa sarcina de ochii lumii, insa pana in acest moment, cand a facut publica o imagine pe Instagram, in care chiar ea a spus ca este insarcinata in 29 de saptamani. Ei bine, dupa ce a divulgat marele…

