Andra, Smiley, Alexandru Tomescu, Marius Manole si Zoli Toth, pe scena Ateneului la cea de-a sasea editie a Hope Concert

- Pe 22 aprilie, la Ateneul Roman are loc editia a VI-a a Hope Concert, evenimentul anual caritabil al Hope and Homes for Children. Anul acesta si-au anuntat participarea artisti de marca: Andra, Smiley, violonistul Alexandru Tomescu – ambasador al Hope and Homes for Children, soprana Irina Iordachescu,…

- Biletul zilei: Incepem cu meciul pe care Karlsruher, una dintre pretendentele la promovarea in 2. Bundesliga, il va disputa pe teren propriu in compania lui Sonnenhof Gorssaspach. Gazdele au caștigat 9 din cele mai recente 10 meciuri jucate pe teren propriu, primind in serie doar un singur…

- SCM Timisoara s-a oprit in semifinalele Cupei Romaniei la baschet feminin. Alb-violetele au fost invinse de gazda turneului Final 8, Sepsi Sfantu Gheorghe, dupa o prima repriza in care au ținut pasul.

- Evenimentul monden al weekend-ului este, fara doar și poate, concertul Andrei de la Sala Palatului.Pregatit in amanunt, cu zeci de ore de repetiții, cu ținute spectaculoase și invitați, show-ul a debutat in forța, vineri seara, exact la ora 20.00. De la marele eveniment nu aveau cum sa lipseasca soțul…

- Cea de a 23-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna a debutat sambata la PyeongChang (Coreea de Sud) sub semnul pacii si al frigului. La festivitatea de deschidere au fost zero grade in termometre, dar s-a resimtit ceva mai jos, din cauza vantului patrunzator. Gazdele au fost insa generoase, echipand…

- ACS Poli, formația pregatita de Ionuț Popa a suferit un eșec dur astazi la Sibiu. Gazdele de la FC Hermannstadt s-au impus cu 3-0 in fața lui ACS Poli. Toate golurile s-au marcat in primele 20 de minute ale partidei. Timișorenii au avut un start de coșmar pe terenul sintetic Parcul Sub Arini, locul…