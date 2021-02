Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu dizabilitați, aflate in cautarea unui loc de munca, pot folosi voucherele pentru tehnologia asistiva și pentru achiziția de accesorii. In plus, recent a fost aprobat și ordinul care permite achiziția de doua dispozitive, in cazul unor deficiențe bilaterale. Voucherele au o valoare de…

- Aproape 60% dintre angajatii din serviciile rezidentiale aflate in subordinea Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care au optat pentru vaccinare, au primit deja prima doza de vaccin, informeaza Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) va deconta, incepand cu luna ianuarie, cheltuielile cu carburantul realizate de persoanele cu dizabilitati pentru masinile personale in transportul interurban, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unei…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) are in derulare, la ora actuala, sapte proiecte cu fonduri europene in valoare de aproape 700 milioane de euro, a anuntat, joi, pe propria pagina de Facebook, Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) va deconta, incepand cu luna ianuarie, cheltuielile cu carburantul realizate de persoanele cu dizabilitati pentru masinile personale in transportul interurban, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unei…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) va deconta, incepand cu luna ianuarie, cheltuielile cu carburantul realizate de persoanele cu dizabilitati pentru masinile personale in transportul interurban, in urma publicarii in Monitorul Oficial a…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) precizeaza ca a demarat un control in legatura cu inregistrarea video dintr-un centru de plasament din Voluntari aparuta in mediul online si a inaintat o plangere penala catre Parchetul de pe langa Tribunalul…