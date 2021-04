Andi Manciu demisionează din funcţia de consilier de stat în domeniul comunicării guvernamentale Eduard-Andi Manciu, consilier de stat in domeniul comunicarii din cadrul Cancelariei prim-ministrului, a anuntat, luni, ca demisioneaza din aceasta functie incepand cu data de 1 mai. "M-am hotarat sa solicit eliberarea mea din functie incepand din 1 Mai. S-a facut aproape un an si jumatate in care m-am ocupat in calitate de consilier de stat de coordonarea comunicarii guvernamentale. O perioada dificila, incarcata, plina de provocari si de momente care imi vor ramane in minte pentru multa vreme de acum incolo. Acum e momentul sa pun punct si altii sa preia aceasta responsabilitate", a scris Manciu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

