CONDOLEANTE… Au fost lacrimi si durere, luni, pe strazile din Negresti, unde sute de persoane din toate colturile judetului, dar si din tara au condus-o pe ultimul drum pe Anda Bichinet, sotia fostului presedinte al Consiliului Judetean, Corneliu Bichinet. Acesta i-a avut alaturi pe membrii familiei, fosti si actuali lideri politici, dar si foarte multi […] Articolul Anda Bichinet, plansa de intreaga comunitate! Politicianul, ingenunchiat de durere: „Eu nu am apucat sa-i spun sotiei mele, asa cum trebuie, cat de mult am iubit-o"