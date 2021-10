Stiri pe aceeasi tema

- Vreme rece de afara a facut-o pe Andreea Balan sa se gandeasca serios la vacanța, motiv pentru care și-a luat mama și cele doua fetițe și au plecat in Egipt. Toate patru se bucura acum de relaxare departe de frigul din Romania.

- Vacanța de vis pentru Alina Eremia! Cantareața și-a luat de mana iubitul și au plecat in paradisul din Capri. Cei doi indragostiți petrec cele mai frumoase momente impreuna. Iata cum o rasfața iubitul pe frumoasa blondina!

- "Vremea se amelioreaza chiar și din punct de vedere termic, temperaturile maxime nu mai depașesc 30-31 de grade, o vreme frumoasa care se menține și zilele urmatoare, unele innorari la munte, la nivel izolat cate o ploaie, sambata ceva in extremitatea nordica, ploi, duminica puțin in Moldova, in rest…

- Anda Adam și Sorin, tatal fetiței sale s-au desparțit in urma cu doar cateva luni, iar artista este deja mai indragostita ca niciodata de un alt barbat. Daca pana acum a preferat discreția, iata ca vedeta a ales sa nu se mai ascunda. Anda a postat pe contul de socializare imagini in care apare alaturi…

- Dupa ce s-a tot zvonit ca noul ei iubit ar fi, de fapt, insurat, iar soția acestuia a facut declarații uimitoare, Raluca Dragoi le-a demonstrat internauților ca nu o intereseaza gura lumii și a oferit imagini de colecție din vacanța de lux in care a plecat alaturi de actualul sau partener de viața.…

- Razvan Simion și Daliana Raducan au decis ca e timpul pentru o vacanța, mai ales ca prezentatorul TV urmeaza și sa-și sarbatoreasca ziua de naștere. Ce destinație exotica au ales cei doi și cum arata camera unde sunt cazați.

- Dupa experiența Asia Express, Mihai Petre și soția lui, Elwira Popescu, au hotarat sa plece intr-o vacanța, dar nu au ales sa plece singuri. Gina Pistol, Smiley și fetița lor, Josephine, i-au insoțit.