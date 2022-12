Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Cadariu s-a suparat pe austrieci și pe faptul ca aceștia ne tot refuza accesul in Schengen, așa ca, ii indeamna pe romani sa nu mai mearga pentru sporturi de iarna in stațiunile din Austria. Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a declarat ca aproximativ 370.000 de romani merg anual la schi…

- Sistemul informatic al uneia dintre cele mai mari banci din Romania a picat in acest week-end. Pe site-ul BCR nu este afișata decat o informație in susul paginii, care arata ca, de vineri 18 noiembrie și pana sambata 19 noiembrie, banca iși actualizeaza sistemele. Insa, la aceasta ora sistemele nu…

- Teodosie Arhiepiscopul Tomisului are cont pe TikTok! „De astazi ne gasim și pe tik-tok cu numele Arhiepiscopia Tomisului, unde IPS Teodosie și alți preoti și teologi ai Arhiepiscopiei Tomisului va vor marturisi scurt și la obiect invațaturi creștine. Doamne Ajuta!”, anunța Arhiepiscopia Tomisului pe…

- Grupul italian de moda Prada, unul dintre cei mai importanti jucatori din industria luxului, a inaugurat o noua fabrica in Romania, in Sibiu. Noua unitate de producție se afla in zona industriala de vest a Sibiului, dispunand de un teren in suprafața de 31.000 mp. Investiția totala se ridica undeva…

- Proiectul britanicilor de la Ineos Automotive a debutat in 2017, iar 3 ani mai tarziu aceștia au dezvaluit SUV-ul Grenadier. Acum, acest model a intrat in producția de serie și va fi asamblat la uzina din Hambach, Franța. Mai mult, va fi comercializat inclusiv in Romania, de catre Automobile Bavaria.…

- Basarab Panduru, fostul internațional, a vorbit despre grupa Romaniei din preliminariile EURO 2024. Romania a fost repartizata in grupa I de calificare la EURO 2024, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.Meciurile din preliminariile EURO 2024 se vor disputa in perioada martie - noiembrie…

- Fostul component al echipei nationale de baschet masculin, Doru Radulescu, a murit la varsta de 61 de ani, a anuntat, miercuri, clubul CSM Oradea pe site-ul sau oficial. “Comunitatea baschetbalistica din Oradea a primit cu tristețe vestea trecerii in neființa a lui Doru Radulescu, fost jucator al echipei…

- Anda Adam traiește de o buna perioada de timp o poveste de dragoste cu Yosif Eudor Mohaci. Cei doi sunt logodiți și in curand vor sa se casatoreasca. Intr-un interviu la Pro TV, cantareața a facut dezvaluiri despre viața ei personala. Vedeta a fost ceruta in casatorie și se gandește la nunta și copii.…