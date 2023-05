“Sunt convinsa ca o sa rupa topurile și o sa fie peste tot vara asta” Anda Adam este in cea mai buna perioada din an așa ca anunța lansarea unei piese care va ajunge direct in trending, un feat. cu Tzanca Uraganu – Dai, Dai, Dubai, exact ce trebuie pentru perioada fierbinte care urmeaza. Anda Adam se pregatește sa urce vertiginos in topurile muzicale cu una dintre cele mai tari colaborari artistice ale momentului. “Dai, Dai, Dubai”, feat.ul artistei cu Tzanca Uraganu care nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru ca are toate ingredientele unui hit: ritm, balans și chef de dans, distracție…