Anda Adam a vorbit despre acest subiect, inca o data, precizand ca intre ea si luptator nu este mai mult decat o prietenie.

"Noi eram prieteni dinainte de plecarea in Exatlon. Am plecat acolo cunoscandu-ne, exact ca Și in Ferma. Cred ca atunci a fost o strategie de PR, daca ma intrebi pe mine. Și in Ferma ai situații in care nu ai de ales: spre exemplu, cand am fost legați de mana, eu am fost legata de Cezar Ouatu și am dormit cu el in pat. Nu a insemnat absolut nimic.

Este un reality show și ești filmat de atat de multe camere, inclusiv noaptea, cu infraroșu. Așa ca nu cred…