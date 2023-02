ANCOM: Viteza medie de upload la internetul fix a crescut cu 50% anul trecut Internetul fix din țara noastra a avut anul trecut o viteza medie de download de 533 Mbps, in creștere cu 17% fața de 2021, in timp ce viteza de upload a fost de 455 Mbps, cu 52% mai mare decat in 2021, conform datelor ANCOM obținute prin platforma Netograf. Creșteri similare au fost inregistrate și in ceea ce privește internetul mobil la nivel național, utilizatorii experimentand o viteza medie de download de 38 Mbps, cu 26% mai mare decat in anul anterior și o viteza medie de upload de 15 Mbps, cu 46% mai mare fața de anul 2021. Din analiza statisticilor aferente anului 2022 pentru internetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

