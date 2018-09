Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii telecom Orange si Vodafone au fost amendati cu 180.000 de lei pentru aplicarea incorecta a regulamentului european "Roam like at home", a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, Autoritatea Nationala pentru Administrare si...

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca a primit aproape 300 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice din Romania privind eliminarea taxelor pentru serviciul roaming.

- Operatorii telecom Orange si Vodafone au fost amendati cu 180.000 de lei pentru aplicarea incorecta a regulamentului european "Roam like at home", a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). În cazul…

- Operatorii telecom Orange si Vodafone au fost amendati cu 180.000 de lei pentru aplicarea incorecta a regulamentului european ‘Roam like at home’, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). In cazul Vodafone, motivarea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca monitorizeaza permanent modul in care operatorii de telefonie prezenti pe piata romaneasca aplica prevederile regulamentului european Roam like at home

- „Inca de la aplicarea regulamentului european Roam like at home, ANCOM a monitorizat permanent și a investigat punctual, in urma sesizarilor primite din partea utilizatorilor, modul in care operatorii de telefonie prezenți pe piața romaneasca aplica prevederile acestuia. Neregulile depistate au fost…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a verificat acoperirea Romaniei cu servicii de voce, sanctionand operatorii de telefonie mobila care nu au atins valoarea stabilita prin licente.

- Telekom Romania Mobile Communications a primit o amenda de 500.000 de lei de la Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații - ANCOM, se arata intr-un comunicat de presa al instituției.