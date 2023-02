Anchetele Curții Penale Internaționale vor viza atacurile rusești asupra rețelei electrice din Ucraina Procurorul Curții Penale Internaționale (CPI) va investiga atacurile rusești asupra rețelei electrice din Ucraina , informeaza blacknews.ro . Karim Khan, inaltul procuror al Curții Penale Internaționale (CPI), s-a aflat marți in Ucraina pentru a investiga campania de atacuri cu rachete și drone a Rusiei asupra rețelei electrice și a elemente ale infrastructurii ucrainene. „In general, observam in mod clar un tipar, cred, in ceea ce privește numarul, amploarea și amploarea atacurilor impotriva rețelelor electrice din Ucraina și trebuie sa analizam de ce au loc: sunt sau nu ținte legitime?”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

