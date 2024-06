Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numararea a 98% din voturile pentru listele la Consiliile Județene, clasamentul votului politic in Romania, la alegerile locale din 9 iunie, este urmatorul:PSD - 33,14%PNL - 26,23%AUR - 10,47%Alianța Dreapta Unita (USR-PMP-Forța Dreptei) - 9.72%UDMR - 6.02%SOS Romania - 2,96%

- Sectiile de votare pentru alegerile europarlamentare s-au inchis in Romania duminica la ora 22.00, iar in strainatate, luni, la ora 8.00. Rezultatele exit-poll pentru alegerile europarlamentare au fost prezentate la ora 22.00 de mai multe institute acreditate de BEC, printre care CURS și Avangarde,…

- Alianța Dreapta Unita (ADU) a organizat azi un nou demers puternic de susținere a candidaturii profesorului Ciprian Rigman la primaria Turda și a candidaților ADU pentru CL Turda. Catalin Drula, președintele USR, Eugen Tomac, președintele PMP și membri ai conducerilor de la nivel național ai celor doua…

- Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, lider al Alianței Dreapta Unita, avertizeaza asupra pericolului pe care coaliția PSD-PNL il reprezinta pentru democrația din Romania. Acest pericol poate fi combatut odata cu alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie, spune Ludovic Orban:

- „Din pacate, an de an, citim cu revolta rezultatele studiilor care arata un adevar crud: copiii din Romania sunt printre cei mai saraci din Uniunea Europeana. Tanara generație este motorul schimbarii, temelia și speranța oricarei societați pentru o viața mai buna. Cum putem sa ne gandim la un viitor…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Primaria Capitalei, actualul edil, Nicușor Dan, ar obține 31%, candidata PSD, Gabriela Firea - 24%, iar Cristian Popescu Piedone, din partea PUSL – 20%, conform rezultatelor unui sondaj Avangarde, citate de News.ro.Cei trei sunt urmați de candidatul…

- Cristian Popescu-Piedone conduce in intențiile de vot pentru Primaria Capitalei cu 38%, urmat de Nicușor Dan cu 27%, iar Catalin Cirstoiu are 23%, susțin datele unui nou sondaj, realizat de CURS și publicat marți, 16 aprilie.Rezultatele sondajului, care a fost realizat in perioada 2-9 aprilie, arata…

- Ciprian Rigman, liderul USR Turda și candidatul Alianței Dreapta Unita (USR-PMP-FD) pentru funcția de primar la Turda, a fost prezent la Cluj-Napoca, la lansarea candidaților Alianței pentru alegerile locale din județul Cluj, dar și pentru cele europarlamentare, fiind prezenți cei trei lideri ai acestei…