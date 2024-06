Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) va introduce in circulație miercuri o moneda de argint care sa comemoreze un secol de la prima performanța olimpica a Romaniei. BNR a lansat moneda de argint pentru a celebra 100 de ani de la prima medalie Incepand cu data de 5 iunie 2024, Banca Naționala a Romaniei…

- Sphera Franchise Group (simbol BVB:SFG), cel mai mare grup din industria de foodservice din Romania, care opereaza in sistem de franciza restaurantele KFC, Pizza Hut și Taco Bell, beneficiaza din 4 iunie de servicii de Market Maker al Emitentului oferite de BRK Financial Group. Sphera Franchise Group…

- Prețul gazelor de pe piețele europene a crescut la cel mai mare nivel din luna decembrie pana acum, ajungand luni la circa 38 euro/MWh. Pe parcursul zilei de marți, prețurile s-au mai calmat și au revenit la nivelul de 34 euro/MWh, pe platforma TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc cotațiile de referinta…

- KFC a deschis primul restaurant de tip drive-thru din Hunedoara, anunta Sphera Franchise Group, grupul de companii care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania iar nivel international, restaurante KFC in Republica Moldova si in Italia. „Conducerea Sphera…

- Intr-o perioada in care costul vieții pare ca se afla pe o traiectorie ascendenta nesfarșita, industria alimentara se confrunta, in prezent, cu o furtuna in adevaratul sens al cuvantului. Pe masura ce inflația forței de munca este mai ridicata decat cea a materiilor prime, impactul asupra operatorilor…

- Prețul carburanților a crescut din nou la Petrom marți 16 aprilie. De data aceasta, benzina și motorina s-au scumpit cu cate 4 bani pe litru, potrivit peco-online. Precedenta modificare de preț a avut loc vineri la pranz, conform Monitorul Prețurilor, cand a crescut prețul benzinei standard cu 4 bani…

- In aceasta perioada, in care ținem post și trebuie sa fim atenți la ce manca, cheltuim mulți bani pentru a alege alimentele potrivite. Exista multe inlocuitoare ale produselor clasice, insa acestea costa exagerat de mult. De exemplu, telemeaua vegetala a ajuns sa aiba prețuri colosale. Ce preț are telemeaua…

- Sphera Franchise Group, compania care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell in Romania se pregatește sa deschida noi restaurante in țara noastra, urmatoarele pe radar fiind unitațile din Sibiu și Pitești (in Argeș Mall...