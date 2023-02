Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape doua saptamani de la scandalul violent de la Restaurantul „Sare-n Bucate”, iar procurorii par a avea probleme in elucidarea acestui caz. Scandal urmat de bataie la restaurantul „Sarea-n bucate” din Turda! (VIDEO) UPDATE Anchetatorii au cerut acum un mandat de arestare pe numele principalului…

- Vineri, 10 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda- Biroul de Investigații Criminale au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de unul dintre barbații implicați in scandalul de la Restaurantul “Sarea-n Bucate”. Barbat, in varsta de 30 de ani, din municipiul Turda, este…

- Vineri, 10 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda- Biroul de Investigații Criminale au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de unul dintre barbații implicați in scandalul de la Restaurantul “Sarea-n Bucate”. Barbat, in varsta de 30 de ani, din municipiul Turda, este…

- Cei doi bombardieri din Turda, Sorin Valean și Andrei Gherman, care au batut un om la restaurantul ”Sarea-n Bucate” și au lovit administratoul locației sunt tot liberi, pentru ca justiția e incompetenta.Propunerea de arestare preventiva facuta de Parchetul Turda nu a fost judecata de judecatorii din…

- Cei doi bombardieri din Turda, Sorin Valean și Andrei Gherman, care au batut un om la restaurantul ”Sarea-n Bucate” și au lovit administratoul locației sunt tot liberi, pentru ca justiția e impotenta. Propunerea de arestare preventiva facuta de Parchetul Turda nu a fost judecata de judecatorii din…

- In mod surprinzator, propunerea de arestare preventiva a Parchetului Turda nu a fost judecata de catre Judecatoria Turda, la termenul de ieri, așa cum era anunțat inițial, motivul fiind… lipsa de procedura. Propunerea de arestare preventiva a venit la o saptamana de la producerea faptei. Cauza a fost…

- Astazi, in cartierul Micro, in zona Materna, mascații au fost surprinși in timp ce ii cautau pe autorii scandalului de acum doua seri de la Restaurantul „Sarea-n Bucate”. In urma cu doua seri, a izbucnit un scandal la Restaurantul „Sarea-n Bucate” din zona Bailor Sarate Turda. Dupa o disputa verbala…

- TurdaNews a intrat in posesia inregistrarilor cu bataia de aseara de la Restaurantul ”Sarea-n Bucate”, care a izbucnit in jurul orei 21.45. Din filmari se vede cum victima agresiunii are multiple fracturi in zona feței, fiind plin de sange. E vorba despre doi agresori. De asemenea, cea care administreaza…