Procurorii au deschis un dosar penal in cazul unui centru de dializa din sectorul 6 al Capitalei, unde 74 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus, dintre care 15 au decedat. Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a fost inregistrat un penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta de art.352 alin.2 si 5 din Cp. "In fapt, s-a retinut ca o unitate medicala din Bucuresti nu a respectat masurile dispuse de autoritati in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei noului coronavirus,…