Autoritatile din statul australian New South Wales au confirmat inceperea unei anchete penale in cazul dezastrului de pe vasul de croaziera Ruby Princess, dupa ce zece pasageri au murit din cauza Covid-19, potrivit news.ro.

„Exista dovada clara ca boala Covid-19 a fost adusa pe acel vas”, a spus comisarul Mike Fuller, citat de The Guardian. „Exista dovada clara acum ca, atunci cand a oprit in Noua Zeelanda, virusul a ajuns pe uscat si cel putin 10 oameni au murit in Australia din aceasta cauza. Singurul mod in care voi putea determina daca legile noastre privind biosecuritate nationala…