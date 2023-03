Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski considera ca o victorie impotriva Rusiei este posibila anul acesta, in cazul in care partenerii occidentali isi respecta promisiunile in privinta ajutorului militar, relateaza AFP. "Daca partenerii isi tin cuvantul dat si respecta termenele, ne asteapta o victorie…

- Rusia este deschisa dialogului cu Ucraina, cu conditia ca autoritatile de la Kiev sa accepte „noile realitati teritoriale” generate de ofensiva rusa, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, au informat AFP si Reuters, preluate de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele…

- Joi, 5 ianuarie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca este periculos sa subestimam Rusia si ambitiile lui Vladimir Putin in razboiul declanșat Ucrainei in 24 februarie, potrivit Reuters . „Au dat dovada (rușii -n.r.) de o mare capacitate de a tolera pierderile si suferinta. Nu…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este "inevitabila" si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters. Potrivit lui Soigu, care a fost criticat dur de vocile pro-razboi din Rusia pentru esecurile…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov susține ca, prin declarațiile „oficialilor anonimi de la Pentagon” privind o lovitura care sa „decapiteze” Kremlinul, Statele Unite amenința, de fapt, ca il vor asasina pe Vladimir Putin, potrivit Hotnews . Aceste declarații au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Rusia a insistat vineri, 9 decembrie, ca depinde de președintele Volodimir Zelenski sa puna capat razboiului din Ucraina, relateaza Sky News . Aceasta declarație vine in contextul in care Vladimir Putin a promis ca va merge mai departe cu conflictul , in ciuda criticilor puternice și raspandite in…