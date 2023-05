Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au demarat, vineri, verificari, dupa ce o femeie a sesizat ca mama sa, de 91 de ani, a suferit leziuni pe durata internarii intr-un centru de ingrijire din Campina. Femeia a stat in unitate doar doua zile.

- Angajari Poliție 2023. Iata cate locuri au fost scoase la concurs in acest an și cand vor incepe inscrierile pentru tinerii interesați. Angajari Poliție 2023. Mii de locuri scoase la concurs Conform unui anunț facut de Ministerul de Interne , au fost scoase un numar de 1.900 de locuri pentru viitorii…

- Recent, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 26 de ani din oraș, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de fostul soț al acesteia la domiciliul comun al acestora In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca, pe fondul unor neințelegeri intre…

- O femeie care a sunat duminica, 26 martie, la 112 și a anunțat ca este sechestrata și amenințata cu moartea a fost amendata cu 4.000 de lei de polițiști, dupa ce a recunoscut ca apelul a fost unul fals si ca a fost o provocare in timpul unui joc, transmite New s .ro. Femei, in varsta de 34 de ani din…

- Un adevarat derby a avut loc sambata dimineața pe terenul sintetic din incinta Caminului Petrol, din Campina. S-au intalnit ocupantele locurile 3 și 2, care și-au inversat locurile la finalul celor 90 de minute, dupa victoria la limita, muncita, a campinenilor.

- La data de 26 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Dorobantu, judetul Tulcea au fost sesizati in urma unui apel primit prin 112 cu privire la faptul ca, o femeie de 30 de ani, din localitatea Carjelari, ar fi fost agresata fizic de catre concubinul sau.Potrivit IPJ Tulcea, politistii…

- La final de cantonament centralizat, CS Blejoi a obținut doua victorii ȋn ,,triunghiularul” de la Campina, ȋn care elevii lui Razvan Vlad au jucat cate o repriza cu primele doua echipe clasate ȋn Liga A Prahova. Tricolorul Breaza – CS Blejoi 1-2 (Duricu 41/Enache 12, Dr. Manescu 30) CS Blejoi: Balanica…

- Fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, ne-am dorit sau ne dorim sa avem un animal de companie, fie un simpatic cațel sau chiar o pisica. Dar ce te faci cand ceea ce credeai a fi un animal de companie se dovedește a fi cu totul și cu totul altceva? Este și cazul despre […] The post A crezut ca și-a…