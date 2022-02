Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti au anuntat, miercuri, demararea unei anchete interne, dupa moartea unei asistente care lucra in unitatea medicala, informeaza Agerpres . Femeia a decedat la finalul saptamanii trecute și ar fi fost transferata intre mai mult secții ale spitalului,…

- In urma decesului asistentei de la Spitalul Județean de Urgența Pitești, Nicoleta Pantea, instituția anunța deschiderea unei anchete privind indeplinirea obligațiilor personalului in sensul respectarii circuitului pacientului. “Urmare a decesului colegei noastre, care a survenit la sfarșitul saptamanii…

- Asistenta medicala lucra in Sectia Cardiologie. In presa locala au aparut informatii conform carora femeia, care se simtise rau inainte de deces, ar fi murit dupa ce a fost transferata intre mai multe sectii, fara a i se stabili insa un diagnostic cert."Urmare a decesului colegei noastre, care a survenit…

- Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Pitesti au anuntat, miercuri, inceperea unei anchete interne, dupa moartea unei asistente de 58 de ani care lucra in unitatea medicala. Asistenta medicala, care lucra in Sectia Cardiologie, a murit la sfarsitul saptamanii trecute.In presa locala…

- Veste trista in randurile angajaților de Spitalul Județean! Nicoleta Pantea, asistenta medicala pe secția de Cardiologie a S.J.U, s-a stins din viața la varsta de 58 de ani. Citește și: Misiunile și rezultatele jandarmilor argeșeni in acest sfarșit de saptamana „Acolo unde asistenții medicali argeșeni…

- O asistenta medicala de la Secția Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad a murit. Aceasta a pierdut lupta cu virusul Covid-19, dupa ce a fost internata in Secția de Anestezie și Terapie Intensiva. Femeia de 50 de ani și a avut și alte afecțiuni. The post O asistenta medicala de la…

- „Victima, in timp ce se afla la intrarea in tura de serviciu, a suferit un infarct miocardic, a fost transportata cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgența Gorj pentru acordarea primelor ingrijiri medicale, fiind transferata ulterior la Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova, unde a decedat…

- O femeie de 46 de ani, cadru didactic in orașul Topoloveni, infectata cu COVID, a murit. Aceasta se afla in izolare și iși ingrijea mama, bolnava de COVID. Se pare ca in momentul in care echipajul de pe ambulanța a ajuns la domiciliul lor, pentru a o testa pe batrana, fiica acesteia a refuzat sa fie…