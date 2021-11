Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Galați a relatat jurnaliștilor ca soțul sau, in varsta de 46 de ani, a murit, bolnav de pneumonie, pentru ca Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Andrei” Galati nu l-a internat la timp, plimbandu-l intre spitale timp de cateva zile. Femeia a depus marți plangere, iar reprezentantii unitații…

- „Pacientul este stabil din punct de vedere hemodinamic, conștient și cooperant”, a anunțat vestea buna Ramona Gidea, purtator de cuvant al Spitalului Municipal Timișoara. Barbatul, in jur de 40 de ani, este internat in secția ATI, ca masura de supravheghere, urmeaza un tratament medicamentuos pentru…

- Potrivit studiului prezentat de profesorul de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pe 10.024 de persoane vaccinate cu infecție SARS-CoV-2, s-a ajuns la concluzia ca vaccinarea nu protejeaza complet de sindromul COVID lung.Sindromul COVID lung apare la persoanele care au avut o infecție SARS-CoV-2…

- Potrivit studiului prezentat de profesorul de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pe 10.024 de persoane vaccinate cu infecție SARS-CoV-2, s-a ajuns la concluzia ca vaccinarea nu protejeaza complet de sindromul COVID lung.Sindromul COVID lung apare la persoanele care au avut o infecție SARS-CoV-2…

- Un barbat care a fugit din spital cu Covid a fost gasit mort intr-un șanț.Un barbat in varsta de 64 de ani, din comuna Miclești, Vaslui, a decedat intr-un șanț de pe raza localitații Solești dupa ce a fugit din Spitalul Județean de Urgența Vaslui.Gheorghe Chilug fusese confirmat pozitiv la testul pentru…

- Zeci de pacienți infectați cu COVID-19 așteapta in Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Galați. Nu mai sunt locuri libere in saloanele din UPU. Conducerea spitalului a cerut ajutor la ISU și la Serviciul de Ambulanța, iar unii dintre bolnavi sunt tratați in ambulanțe. Conform…

- Zeci de pacienți cu COVID-19, mulți dintre ei aflați in stare grava, așteapta in Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Galați eliberarea unui pat, scrie ziarul local din Galați Viața Libera care a publicat și o imagine cu pacienții contectați la tuburile de oxigen. Saloanele din…

- Mulți pacienți nu mai apuca nici macar sa ajunga in spitale. Astfel, la Spitalul Județean de Urgența Galați sunt folosite ambulanțe pe post de saloane de ATI, pentru a furniza oxigen bolnavilor.Masura a fost luata intrucat nu mai sunt locuri nici in spital, nici in containerele aduse in curtea spitalului.…