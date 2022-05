Anchetă la o grădiniţă din Iaşi. Mai mulţi copii au ajuns la spital după ce au fost expuşi la raze ultraviolete O ancheta a fost deschisa la o gradinita din Iasi, dupa ce mai multi copii au fost expusi la lumina ultravioleta de la o lampa achizitionata de parinti in timpul pandemiei. Lampa ar fi fost pornita accidental si a functionat cel mult 30 de minute, in timp ce 25 de copii lucrau in clasa cu […] The post Ancheta la o gradinita din Iasi. Mai multi copii au ajuns la spital dupa ce au fost expusi la raze ultraviolete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

