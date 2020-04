Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad a declansat o ancheta interna la Sectia de Boli Infectioase Adulti COVID-19, dupa ce o pacienta a decedat si ar fi ramas sase ore in salon iar mai multi pacienti...

- 15 decese noi din cauza coronavirusului au fost anunțate marți de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul total a ajuns marți la 346. Deces 332 Femeie, 42 ani din Ialomița; asistenta medicala in Spitalul Țandarei – Laborator; ulterior a fost mutata la Triaj. A avut contact cu cazul confirmat care…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 14 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca 15 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 346. – Deces 332 Femeie, 42 ani din Ialomița; asistenta medicala in Spitalul Țandarei – Laborator; ulterior a fost mutata la Triaj. A avut…

- Deces 307 Barbat, 52 ani din județul Arad. Internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad – Secția de Nefrologie in data de 30.03.2020, pentru hemodializa. Recoltat pentru COVID-19 in data de 30.03.2020. Rezultat pozitiv in data de 03.04.2020. Decedat in data de 12.04.2020. Comorbiditați: Boala…

- Un numar de 310 romani au murit, pana duminica seara, din cauza coronavirusului. Alte patru decese au fost anunțate de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Un barbat de 52 de ani din județul Arad, internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad, Secția de Nefrologie in data de 30 martie, pentru…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca decesul 180 de coronavirus in Romania este un barbat de 94 de ani din județul Arad. Acesta a fost internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad in 04.04.2020 cu insuficiența respiratorie acuta. Probele biologice au fost recoltate pentru COVID-19 in…