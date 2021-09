Stiri pe aceeasi tema

- S-au tras focuri de arma, vineri seara, in Buzau. Polițiștii au utilizat armamentul din dotare pentru a opri un puști arestat, care a fugit de sub escorta. Fugarul a fost prins repede IPJ Buzau va demara o ancheta interna pentru a se stabili cum a fost posibil ca tanarul sa fuga de sub nasul polițiștilor.…

- Impuscaturi si rafale la o nunta din Moldova. Un video cu cativa barbati care trag focuri de arma a devenit popular nu doar in tara, ci si peste Prut. Acestea au starnit interesul politistilor din Romania, deoarece printre pistolari este si interpretul roman Adrian Minune.

- Luptatorul Catalin Morosanu a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost prins circuland cu viteza de 154 de kilometri pe ora, in judetul Buzau. El a fost amendat cu 1.305 lei. Politistii rutieri din Buzau au prins, in cadrul unor actiuni, 22 de soferi care au depasit limitele legale de…

- Politistii ialomiseni sunt in alerta, dupa ce un tanar, aflat in stare de arest preventiv, a intelat vigilenta politistilor si s-a facut nevazut. Suspectul a evadat de sub escorta de la Urziceni.

- Polițiștii gorjeni au deschis un dosar penal, dupa ce un cal a murit in chinuri in apropierea Primariei Albeni. Astfel, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat ieri din oficiu cu privire la faptul ca pe o proprietate de pe raza comuna Albeni, se afla cazut la pamant,…

- Politistii din Galati au deschis o ancheta in cazul mortii unei adolescente de 17 ani din localitatea galateana Branistea, potrivit news.ro. Tanara a fost internata, duminica, la Spitalul de Urgenta pentru Copii Sfantul Ioan Galati dupa ce ar fi inghitit un pumn de medicamente, incercand sa-si…

- Polițiștii din Galați au fost alertați, vineri seara, prin apel la 112 de un barbat care a fost auzit de operatorul care a preluat apelul in timp ce striga „Criminalilor, dati-mi drumul!”, dupa care convorbirea s-a intrerupt, informeaza ziarul local Viața Libera. Polițiștii au localizat apelul, iar…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a agresat in trafic un alt șofer și a fugit de la fața locului. Polițiștii l-au identificat pe șoferul de 24 de ani, acuzat ca a lovit de mai multe ori cu pumnii și picioarele un alt participant la trafic.