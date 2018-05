Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii armatei americane iau in calcul varianta mentinerii grupului naval Truman in Mediterana in loc de a-l trimite in Orientul Mijlociu. Responsabili din domeniul apararii americane au declarat pentru defensenews.com ca o astfel de masura ar raspunde activitatilor Rusiei in regiune si, in acelasi…

- Partidul Democrat american a intentat vineri o actiune in justitie impotriva Rusiei, a campaniei presedintelui Donald Trump si WikiLeaks, sustinand ca acestea au colaborat pentru a influenta alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, relateaza Reuters si dpa.Partidul Democrat sustine,…

- SUA si Marea Britanie acuza o grupare de hackeri sustinuta de Rusia de spionaj cibernetic. Cele doua tari au emis o alerta comuna, in care sustin ca Moscova a sprijinit un grup de hackeri intr-un atac cibernetic asupra infrastructurii unor agentii si guverne din intreaga lume, relateaza Reuters. Statele…

- In cadrul unor declaratii sustinute in fata Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Britanic, Johnson a fost de acord cu un parlamentar care a afirmat ca Putin se va folosi de Campionatul Mondial pentru a imbunatati imaginea Rusiei, in acelasi mod in care Germania lui Hitler s-a…

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Heather Nauert, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, a declarat, joi, ca anuntul presedintelui rus Vladimir Putin cu privire noile arme ”invincibile” ale Rusiei denota faptul ca Moscova a incalcat tratatele internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.