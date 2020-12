Anchetă în legătură cu acuzaţii de discriminare a clienților în magazinele H&M din Suedia Marele retailer de haine suedez Hennes & Mauritz (H&M) este anchetat pentru acuzatii ca ar fi discriminat clienti pe baza etniei lor în Suedia, a anuntat miercuri o agentia guvernamentala de la Stockholm, scrie Agerpres, citând DPA.

Persoanelor de alte origini etnice decât cea suedeza li s-a cerut, de exemplu, sa arate un bon fiscal atunci când schimba haine cumparate, ceea ce încalca politica firmei, a precizat Ombudsman-ul pentru Egalitate din Suedia.

Investigatia a fost initiata în urma unor informatii aparute în cotidianul suedez Aftonbladet.Publicatia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

