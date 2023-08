Ancheta in cazul exploziilor de la Crevedia, preluata de Parchetul General (GALERIE FOTO+VIDEO) Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul PICCJ a preluat dosarul avand ca obiect explozia care a avut loc in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, in cursul zilei de 26 august 2023.Potrivit unui comunicat al Biroului de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ , in cauza se efectueaza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru art. 255 alin 1 si 2 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat ancheta in cazul exploziilor de la o statie GPL din Crevedia, fiind facute cercetari in rem pentru distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru.UPDATE: Exploziile de la Crevedia:…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat dosarul privind explozia care a avut loc sambata in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. ‘In cauza se efectueaza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere…

