- Atentat la Arad. Șeful Poliției Romane a luat o decizie majora pentru ancheta. Astfel, chestorul Benone Matei se va deplasa la Arad pentru a-si ajuta colegii in ancheta preluata de Parchetul General. Amintim ca la putin timp dupa ce Ioan Crisan a murit din cauza exploziei, s-a decis ca un procuror al…

- Ultimele informatii aparute in ancheta arata ca omul de afaceri Ioan Crisan avea o amanta. Femeia, contabila la una dintre firmele lui Crisan, ar fi recunoscut legatura amoroasa cu acesta. Potrivit Antena 3, un rol extrem de important in ancheta il are amanta omului de afaceri. Femeia a fost audiata…

- Fiica lui Ioan Crișan, omul de afaceri mort in atentatul cu bomba de la Arad a vorbit pentru prima oara de la prodecerea tragediei. Femeia a stat de vorba cu jurnaliștii Antena 3 și le-a spus ca tatal ei nu era deloc stresat și niciodata nu primise mesaje de amenințare. “Sunt șocata de ce s-a […] The…

- S-a finalizat necropsia cadavrului dupa explozia de la Arad, potrivit unor surse din ancheta citate de Mediafax. S-a stabilit ca este vorba cu certitudine de omul de afaceri Ioan Crișan, ADN-ul fiind confirmat. Cauza morții a fost stabilita ca fiind explozia și inhalarea de gaz. Necropsia afaceristului…

- Procurorii au incadrat explozia de la Arad, soldata cu decesul omului de afaceri, la omor calificat cu premeditare. Parchetul General anunța ca in ancheta au fost dispuse mai multe expertize. “In cursul zilei de ieri, a fost finalizata cercetarea la fata locului. Procurorul de caz a dispus realizarea…

- Anchetatorii au stabilt ca omul de afaceri a fost asasinat, iar explozia a fost controlata de la distanța. Bomba a fost amplasata in interiorul masinii si a fost activata de la distanta cu ajutorul unei statii radio sau prin telefon. Acestea sunt primele concluzii ale anchetatorilor. Dosarul asasinatului…

- Polițiștii au un cerc de suspecți in cazul exploziei mașinii din Arad. Un dispozitiv exploziv plasat in masina si actionat de la distanta, e principala ipoteza pe care o cerceteaza anchetatorii. Mai multe persoane au fost deja audiate și au fost ridicate probe de la fața locului, care vor fi analizate…

- O echipa a Serviciului Roman de Informatii participa la ancheta privind explozia mașinii omului de afaceri, in urma careia acesta și-a pierdut viața. La fața locului a fost deplasat un laborator de probe, iar primele concluzii ar fi ca ipoteza unui atentat terorist cu bomba este exclusa. “SRI participa…