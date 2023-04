Stiri pe aceeasi tema

- O investigație a Microsoft și Citizen Lab dezvaluie ca aplicația de hacking QuaDream a fost folosita pentru a monitoriza jurnaliști, politicieni și activiști din cel puțin patru țari ale Uniunii Europene, scrie El Periodico, conform Rador. Cel puțin 10 țari din intreaga lume au folosit un nou program…

- Un nou program de spionaj israelian, asemanator cu programul Pegasus, a fost folosit pentru a viza jurnalisti si politicieni din mai multe tari, potrivit laboratorului de cercetare canadian Citizen Lab, informeaza miercuri AFP.

- Un nou program de spionaj israelian, asemanator cu programul Pegasus, a fost folosit pentru a viza jurnalisti si politicieni din mai multe tari, potrivit laboratorului de cercetare canadian Citizen Lab, informeaza miercuri AFP, citat de Agerpres.Programul spion QuaDream a fost creat de compania QuaDream…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/23, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 19 martie anul curent la 22,13 milioane de tone, in crestere cu 8% fata de cele 20,52 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/22, arata datele publicate…

- Persoanele care fug din calea invaziei Rusiei in Ucraina sunt sprijinite pe scara larga in intreaga Europa. Totusi, acestea se confrunta cu dificultati legate de educatie, gasirea unui loc de munca si acoperirea cheltuielilor zilnice, dupa cum arata rezultatele celui mai recent sondaj al Agentiei pentru…

- Sase state din Europa Centrala, intre care si Romania, cer Uniunii Europene sa ia masuri pentru a atenua problemele cauzate de cresterea importurilor de cereale ucrainene in regiune, plangandu-se ca acest aflux a redus preturile si i-a afectat pe fermierii locali, au declarat oficiali guvernamentali…

- Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a anuntat, marti, ca au fost desfasurate actiuni in 10 state membre ale UE, inclusiv in Bulgaria, legate de o investigatie privind fraude in domeniul TVA, transmite Rador. Potrivit Parchetului European (EPPO), au fost efectuate 61 de perchezitii in…

- Colegiul Farmacistilor din Romania a anunțat, marți, ca vaccinarea antigripala a inceput si in farmaciile comunitare autorizate in acest sens de catre Ministerul Sanatatii in cadrul unui program pilot. „Necesitatea implementarii acestui program pilot este justificata, in conditiile in care ratele de…