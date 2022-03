ANCHETĂ după moartea violentă a tânărului Raul Arpășteuan într-un spital din Cluj O unda de șoc a strabatut ieri Bistrița dupa ce s-a aflat ca unul dintre elevii Liceului Sanitar a decedat, subit. Raul Arpașteuan avea doar 18 ani și era internat de cateva zile intr-un spital din Cluj. Aici a și decedat, moartea fiind una violenta – conform certificatului medico legal. Surse apropiate familiei au declarat pentru Bistrițeanul.ro ca astazi Raul Arpașteuan ar fi trebuit sa fie externat, dupa cateva zile de internare intr-un spital din Cluj. Aici urma un tratament pentru o depresie severa. Cu o zi inainte, parinții au fost sa-l viziteze și totul parea in regula. A doua zi, au fost… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

