Stiri pe aceeasi tema

- Fiul unui celebru procuror din Constanța s-a impușcat. Apelul la 112 a fost facut chiar de tatal disperat. Procurorul Teodor Nița a sunat disperat la serviciul de urgența anunțand ca fiul sau s-a impușcat si solicitand ajutor. in cap chiar cu arma tatalui sau. Se stie despre fiul procurorului din…

- Un pacient in varsta de 85 de ani, internat la Sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean Drobeta Turnu Severin, s-a aruncat in gol de la etajul al doilea al unitatii medicale. In urma caderii a suferit mai multe leziuni. Politistii au deschis o ancheta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Patru tineri, cu varstele cuprinse intre 14 si 17 ani, au fost retinuti miercuri seara, in urma a sapte perchezitii efectuate de catre oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, in Ploiești, la persoane banuite de furt calificat, distrugere și lovirea sau alte violențe.…

- Asistentele care au jucat „gaina” imbracate in uniforma de poliție, audiate. Refuza sa coopereze cu anchetatorii Asistentele care au jucat „gaina” imbracate in uniforme de poliție vor fi acuzate de uzurpare de calitați oficiale. Polițiștii din Vaslui au deschis dosar penal pentru aceasta infracțiune…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu, dupa ce un copil de patru ani a plecat dintr-o gradinita situata in zona de sud a municipiului Ploiesti, fiind gasit pe strada, in comuna vecina, de catre o femeie care a alertat autoritatile.