Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie. O fetița de 2 ani a fost gasita moarta in casa de medicii de la Ambulanța. Polițiștii din Harghita au anunțat ca vor deschide o ancheta. Micuța prezenta pe corp mai multe leziuni. Mama spune ca aceasta a cazut de mai multe ori in ultima vreme.

- O fetița de doar 2 ani a fost gasita moarta in casa, intr-o localitate din Harghita. Poliția desfașoara o ancheta. Copila a fost descoperita cu mai multe urme de lovituri pe corp. Parinții spun ca, in ultima vreme, fetița ar fi cazut de mai multe ori. Polițiștii fac verificari acum ca sa afle cauza…

- O fetita in varsta de doi ani din judetul Harghita a fost gasita moarta in casa cu urme de violenta pe corp. Medicii de la Serviciul de Ambulanta care au intervenit la caz au sesizat natura ranilor si au anuntat politistii.

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita, au fost sesizati cu privire la faptul ca, in localitatea Plaiesii de Jos, intr un imobil, a fost constatat decesul unei minore, de 2 ani, de catre personalul unui echipaj de ambulanta. Sunt efectuate cercetari in vederea stabilirii…

- Potrivit unor surse din Poliție in aceasta dupa-amiaza polițiștii Postului de Poliție Plaieșii de Sus au fost sesizați, de catre personalul medical de pe echipajul de ambulanța, despre faptul ca in comuna Plaieșii de Sus, o minora, de 2 ani, a fost gasita decedata in locuința, cu multiple urme de…

- O femeie, din comuna gorjeana Telești, este cautata de familie și de poliție, dupa ce a plecat de acasa și nu a mai revenit. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu-Jiu au fost sesizați ieri cu privire la faptul ca numita Ciortan Magdalena, de 47 de ani, din comuna Telești, a plecat in mod…

- Ultimele zile din 2021, dar și primele din 2022 au adus ultimele și primele scandaluri in familie. Astfel, vineri, 31 decembrie, in jurul orei 11.00, polițiștii Biroului de Ordine Publica Baia Mare au fost sesizați prin plangere de catre o femeie, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in data de…

- O tanara in varsta de 25 de ani a fost gasita, ieri, decedata intr-o locuinta din Cluj-Napoca, a informat IPJ Cluj. ”Polițiștii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați in jurul orei 10.36 cu privire la faptul ca o tanara ar fi decedat intr-o locuința din Cluj-Napoca. La fața locului polițiștii au…