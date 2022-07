In urma situatiei lipsei medicamentelor de la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi prezentata de catre „Ziarul de Iasi" joi, 14 iulie 2022 (VEZI AICI), Directia de Sanatate Publica (DSP) vrea sa afle daca problema aprovizionarii este una intalnita si la alte spitale din oras. „Lucram la un chestionar prin care vrem sa vedem in ce masura problema este comuna si altor spitale. Daca exista firme care refuza sa mai aduca medicamente, atunci trebuie sa afle si Ministerul Sanatatii si sa gasim o solutie. De exemplu, farmacista de la Spitalul «Sf. Spiridon» spunea de o situatie in care a cerut 1.200 de…