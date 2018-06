Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anticoruptie au solicitat Prefecturii Timis documente care stau la baza unui transfer de terenuri intre judetele Arad si Timis. Este vorba de o suprafata de 999,90 de hectare care se afla in comuna Giera din judetul Timis, iar Prefectura spune ca cercetarile sunt facute intr-un dosar penal…

- Procurorii DIICOT si politistii efectueaza, miercuri, 23 de perchezitii, in cadrul unei anchete penale privind afacerile ilegale cu lemne, prejudiciul estimat fiind de 25 de milioane de euro. Descinderi au loc si la sediul Directiei Silvice Hunedoara.

- Atacatorul de la Liege avea 36 de ani și era originar din Rochefort. El a ieșit luni din inchisoare, iar la doar o zi dupa eliberare, a luat viața a trei oameni, printre care și doi polițiști . Benjamin Hermans a fost eliberat luni din inchiseoare. Potrivit RTBF , el s-ar fi radicalizat in timpul petrecut…

- Adrian Georgescu, avocatul lui Ion Iliescu, a declarat marti la Parchetul General ca fostului presedinte i s-a adus la cunostinta extinderea anchetei in dosarul ''Revolutiei'' pentru perioada 22 - 27 decembrie 19...

- Profesorii din Sindicatul „Spiru Haret” din Timiș au decis sa iasa in strada. Aceștia vor protesta vineri, in fața Prefecturii Timiș. Cadrele didactice solicita ca costul per elev sa creasca pentru a exista bani de salarii.

- Procurorii DNA anunta, miercuri, ca Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, are calitatea de inculpat in dosarul Belina, ea fiind acuzata de abuz in serviciu. DNA a extins ancheta si fata de Adrian Gadea, prejudiciul estimat de procurori fiind de peste trei milioane de lei.

- Procurorii DIICOT spun ca grupul infractional organizat, initiat si constituit in scopul comiterii de infractiuni de trafic de migranti, a indrumat, transportat, transferat si adapostit mai multe persoane cetațeni straini, in scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a Romaniei si in scopul…

- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) a prins capii unei rețele de trafic de migranți, la Vama Nadlac, care era condusa de un cetatean pakistanez și din care faceau parte si 15 romani. Mai grav este ca, pentru trecerea refugiatilor peste granita, membrii…