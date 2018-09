Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, pe piata producerii si comercializarii de energie electrica din Romania, scrie News.ro.

”Consiliul Concurentei are suspiciunea ca Hidroelectrica, prin comportamentul sau de ofertare, a limitat cantitatea de energie comercializata pe unele segmente de piata (in principal pe Piata pentru Ziua Urmatoare), in scopul realizarii unor oferte cu preturi mai ridicate pe Piata de Echilibrare (PE)”, a anuntat luni…