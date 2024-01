Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe David Cameron a cerut miercuri Iranului sa inceteze furnizarea de arme si informatii rebelilor houthi din Yemen, acuzand Teheranul ca foloseste criza din Orientul Mijlociu drept scuza pentru a „incalca suveranitatea” altor tari.

- Grupul, format pentru prima data in anii 1990, se opune influentei SUA si Israelului in Orientul Mijlociu si promite sa continue sa vizeze navele comerciale care, in opinia sa, se indreapta spre si dinspre Israel, noteaza Mediafax.Atacurile luptatorilor Houthi din Yemen asupra navelor comerciale…

- In condițiile in care Marea Roșie este blocata in mare parte de atacurile rebelilor Houthi din Yemen și tensiunile cresc in Orientul Mijlociu, datele incep sa arate efectele asupra transportului maritim global. Intre 12% și 15% din comerțul mondial trece prin Marea Roșie, dar volumul a scazut de la…

- Vladimir Putin si-a atins scopul dupa turneul fulger din Orientul Mijlociu. Presedintele rus a fost primit cu tot fastul in Emiratele Arabe Unite si Arabia Saudita si a demonstrat ca inca are aliati. De altfel, liderul de la Kremlin si Printul mostenitor al coroanei saudite au pus la cale un plan pentru…

- O nava de razboi americana si mai multe nave comerciale au fost atacate duminica in Marea Rosie, a anuntat Pentagonul, ceea ce ar putea marca o escaladare majora a unei serii de atacuri maritime in Orientul Mijlociu legate de razboiul dintre Israel si Hamas, relateaza AP."Suntem la curent cu relatarile…

- Aceste renuntari reprezinta o lovitura pentru Rusia, deoarece reduce numarul firmelor de transport maritim care sunt dispuse sa transporte petrol rusesc catre consumatorii din Asia, Turcia, Orientul Mijlociu, Africa si America de Sud, desi traderii au spus ca Moscova are inca suficiente firme de transport…

- Prețul la gaze a explodat, dupa venirea ciclonului polar: facturi mai mari pentru consumatoriPreturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au crescut luni, prognozele privind temperaturile mai scazute adaugandu-se tensiunilor in crestere din Orientul Mijlociu, dupa capturarea, in sudul…

- Ministrul pentru afaceri externe al Emiratelor Arabe Unite a avertizat ca temperatura regionala „se apropie de punctul de fierbere” in Orientul Mijlociu, in urma conflictului din Gaza, conform Times of Israel.„Riscul de propagare regionala și de escaladare ulterioara este real, precum și riscul ca…