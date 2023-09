Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri in vrasta de 19 au murit in urma unui accident teribil, dupa ce s-au ciocnit frontal, in Brașov. Niciunul dintre ei nu purta echipament corespunzator și nu aveau nici permis pentru aceasta categorie.

- Doi tineri din județul Brașov, in varsta de 19 ani, s-au urcat pe motociclete fara permis, fara echipament, s-au ciocnit frontal și au murit, conform news.ro.Tinerii au decedat in timpul unei curse cu motociclete enduro, pe un drum de pamant din localitatea Holbav. ”Imediat dupa sesizare,…

- Doi tineri de 19 ani au murit in timpul unei curse cu motociclete enduro, pe un drum de pamant din judetul Brasov. Primele date arata ca ei nu purtau echipamente de protectie. Motocicletele nu aveau sisteme de iluminare si s-au ciocnit frontal. Niciunul dintre tineri nu avea permis de conducere. Accidentul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Timisoara-Lugoj, la kilometrul 545+810 metri, la iesire din localitatea Remetea Mare, judetul Timis, a avut loc o coliziune intre o autoutilitara si un autoturism. In urma accidentului a rezultat decesul soferului…

- Intr-o zona viticola idilica din Italia, Franciacorta, din regiunea Lombardia, un muncitor roman in varsta de 37 de ani, s-a prabușit și a murit sub soarele arzator in timp ce era la cules de struguri.

- Trei piloți ucraineni au murit, vineri, dupa ce doua avioane L-39 de de lupta s-au ciocnit in aer in regiunea Jitomir, in timpul unui zbor de antrenament, informeaza Ukrinform.„Cu tristețe va informam ca pe 25 august 2023, in regiunea Jitomir s-a produs un teribil accident de avion. In timpul unei misiuni…

- Poliția Brașov a transmis luni ca este deschisa o ancheta in cazul fetei de 19 de ani, care a fost oparita la un centru de servicii din Sacele și a ajuns la spital.Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sacele au fost sesizați sambata, in jurul orei 21.00, de catre DGASPC Brașov cu privire la…

- O adolescenta de 16 ani si tatal ei au murit in noaptea de vineri spre sambata, iar mama fetei a fost grav ranita intr-un accident produs pe DN2C, in localitatea buzoiana Padina. Din primele date de la fata locului a reiesit ca, in timp ce conducea un autoturism pe DN2C, dinspre Pogoanele catre Padina,…