Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea este o femeie implinita, cu o cariera frumoasa și o familie superba. Cu toate acestea, soția lui Adi Sina a povestit ca a trecut prin momente cumplite, din care și-a revenit cu greu. Anca Serea a trecut prin momente cumplite Anca Serea, soția lui Adi Sina, a povestit ca a trecut prin momente…

- Anca Serea și Adi Sina iși țin relația departe de ochii curioșilor, insa nu și de data aceasta, caci au aparut pe internet in ipostaze inedite. Cei doi soți s-au lasat fotografiați in timp ce intre ei aveau loc atingeri provocatoare, desprinse parca din filme.

- Anca Serea a rupt tacerea, dupa ce s-a spus ca familia ei aravea probleme financiare. Ba mai mult, fosta prezentatoare a dezvaluit unsecret de familie. Ea și soțul ei și-au achiziționat un apartament intr-o zonarezidențiala din padurea Baneasa. „Nu vreau sa comentez! Așa de prost ne merge ca tocmai…

- Anca Serea și Adi Sina formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi sunt impreuna din 2012 și au patru copii. Vedeta mai are doi copii din casnicia anterioara. Recent, intr-un interviu La Maruța, Anca Serea a fost chestionata de catre Maria, fiica Danielei Gyorfi și au ieșit la…

- Anca Serea este una dintre vedetele din Romania care pare sa exceleze pe plan personal și profesional. Are o viața de familie frumoasa, fiind mama a șase copii, pe care ii crește alaturi de soțul ei, Adi Sina. Totodata, ea are o cariera destul de lunga in televiziune, recent revenind pe micile ecrane…

- Anca Serea a facut dezvaluiri uimitoare, la care nimeni su s-ar fi așteptat. Vedeta, mamica a șase copii, a spus deschis faptul ca nu a fost mereu așa cum o vede lumea acum. Soțiaa lui Adi Sina a avut anumite frici, pe care și le-a depașit cu greu.

- Desi a devenit ultima oara mama in urma cu putin peste un an, Anca Serea are o dorinta neasteptata la final de 2020. Sotia lui Adi Sina a facut anuntul, in direct, la TV. Anca Serea isi mai doreste un copil?! In vara anului 2019, Anca Serea devenea mama, pentru a sasea oara. Aceasta a […] The post Anca…