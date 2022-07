Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce se impacase dupa incidentul violent, Florin Pastrama a decis sa o paraseasca pe soția lui Brigitte Sfat, pe motiv ca aceasta a purtat o ținuta provocatoare atunci cand s-a intalnit cu tatal fetiței ei intr-un mall din Capitala. Vedeta a fost cea care a facut anunțul pe rețelele de socializare…

- Dupa zece ani, casnicia fostei membra a trupei A.S.I.A, Anca Neacșu, a ajuns la final. Ea și soțul ei de origine turca, Serkan Yaman, și-au spus adio iar vedeta a declarat ca va povesti, in curand, ce s-a intamplat.

- Anca Neacșu, devenita celebra ca membra a trupei de muzica A.S.I.A. se desparte de soțul sau turc, Serkan Yaman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Fosta membra a trupei ASIA, Anca Neacsu, in varsta de 46 de ani, a decis sa divorteze de sotul ei, Serkan Yaman. Care este motivul pentru care cantareata a vrut sa se desparta de sotul ei care are cetatenie turca. Potrivit portalului instantei de judecata, Anca Neacsu a fost cea care a inaintat divortul…

- Un nou divorț in showbizul romanesc! Anca Neacșu, fosta componenta a trupei ASIA, divorțeaza de soțul turc, Serkan Yaman, dupa un mariaj de 10 ani. Potrivit unui portal de judecata oficial, se pare ca Anca Neacșu a fost cea care a depus cererea de divorț, la data de 2 mai,... The post Un nou divorț…

- Anca Neacsu divorteaza de sotul turc dupa 10 ani Un nou divorț in showbiz-ul autohton. Este vorba despre Anca Neacșu, fosta componenta a trupei A.S.I.A, și soțul ei turc. Anca Neacșu divorțeaza de Serkan Yaman dupa un mariaj de 10 ani. „Da, este adevarat. De acum inainte, fiecare pe drumul lui. Am decis…

- Un nou Divorț șoc in showbizul romanesc. Anca Neacșu, fosta componenta a trupei ASIA, divorțeaza de soțul turc, Serkan Yaman, dupa un mariaj de 10 ani. Vestea a cazut ca un trasnet pentru fani. Toate detaliile desparțirii, in articolul de mai jos. Inca un divorț șoc in Romania. Vedeta care se desparte…

- O cunoscuta prezentatoare de la Antena Stars a fost jefuita de hoți. Bunurile furate au fost scoase la vanzare pe OLX. Soțul vedetei a luat legatura cu vinovatul! Ce a marturisit blondina cu privire la cele intamplate. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate cine…