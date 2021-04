Romania se situeaza pe antepenultimul loc in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste indicele egalitatii de gen, cu 54,4 puncte din 100, a declarat, marti, intr-o conferinta online, Anca Dragu, presedintele Senatului Romaniei.



"Despre egalitatea de gen avem foarte multe de spus si trebuie sa ne uitam in termeni relativi la tarile din jur, la Uniunea Europeana, la lumea larga. Daca luam mai multe comparatii vom iesi in anumite zone mai bine, in altele mai putin bine. Intr-adevar, Uniunea Europeana per total este pe axul economic, social, este cea mai avansata in ceea ce priveste…